Таварес — о Василевском: это была лучшая игра вратаря против нас в этом году

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился впечатлениями от матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата.



«Это была лучшая игра вратаря против нас в этом году.



«Почти» в этой лиге в расчёт не принимается. Мы должны придерживаться своей игры, отталкиваться от создаваемых моментов и отыгрываться. Не стоит вешать голову. Но расстройство от результата — это нормально. У нас от самих себя высокие ожидания», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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