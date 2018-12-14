Ринне: постоянно думаю о возможности забить, однажды я это сделаю

Голкипер клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне признался, что, когда команда соперника снимает вратаря, он всегда надеется забросить в пустые ворота. В истории НХЛ голы забивали 14 вратарей, и семь из них отправляли шайбы в пустые ворота. Другие семь отличились, став последним игроком команды, коснувшимся шайбы перед автоголом.



В последний раз вратарь НХЛ забрасывал шайбу 19 октября 2013 года. Тогда отличился голкипер «Финикс Койотс» Майк Смит.



«Я постоянно думаю об этом. Как только соперник снимает вратаря, я думаю, что могу забить. Даже если мы ведём всего лишь с разницей в одну шайбу. Рано или поздно это случится. Нужно, чтобы немного повезло, но однажды это произойдёт», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.