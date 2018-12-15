Сборная России U18 обыграла США в матче Мирового кубка вызова

Юниорская сборная России U18 в заключительном матче Мирового кубка вызова одержала победу над сборной США со счётом 4:3.

Победную шайбу за 55 секунд до конца третьего периода забросил защитник Иван Рогов с передачи Родиона Амирова. Голами в составе победителей также отметились: Артемий Князев, Дмитрий Шешин и Михаил Абрамов. Голкипер сборной России Всеволод Скотников отразил 46 бросков из 49.

Результативной передачей в составе российской команды отметился Василий Подколзин, который продолжает оставаться кандидатом на участие в молодёжном чемпионате мира. В четырёх матчах турнира на счету Василия 6 (3+3) очков.

Мировой кубок вызова U18. Боннивил (Канада)

Россия U18 — США U19 — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)