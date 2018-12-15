«Рейнджерс» — «Аризона»: Бучневич забросил 6-ю шайбу в сезоне

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Аризона Койотс» (1:0, продолжается первый период). Ассистентами выступили нападающие Филип Хитил и Джимми Веси. Ворота «Койотс» защищает Эдин Хилл.

Эта шайба стала для российского нападающего 6-й в сезоне. Всего в НХЛ на его счету 73 (28+45) балла за результативность в 130 матчах.

Видео гола Бучневича также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, нападающего на старте чемпионата несколько раз подвергал серьёзной критике главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, выразивший недовольство силовыми качествами форварда. В предыдущем сезоне Бучневич набрал 43 (14+29) очка в 74 матчах регулярного чемпионата.