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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз» — 5:3.

В составе «пингвинов» дубль оформил Зак Астон-Риз, по голу на счету Дерека Гранта, Фила Кессела и Джейка Гюнцеля. У гостей отличились Брэндон Карло, Крис Вагнер и Давид Крейчи.

Евгений Малкин отметился результативной передачей, также на его счету 2 броска в створ и силовой приём за 15.24 на льду.

В параллельной встрече «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме проиграл «Нью Джерси Дэвилз» — 4:5. Хозяева уступали со счётом 1:4, но смогли перевести встречу в дополнительное время.

В составе «золотых рыцарей» дубль оформил Вильям Карлссон, по голу на счету Алекса Така и Уильяма Каррье. У «дьяволов» голы в активе Трэвиса Зейджака, Майлза Вуда, Кайла Палмьери, Бретта Сени и Нико Хишира.

Егор Яковлев участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2018, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 3
1:0, 2:1, 2:2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Грант (Каллен, Уилсон) – 17:48 (5x5), 2:0 – Кессел (Малкин, Астон-Риз) – 21:56 (5x5), 2:1 – Карло (Вагнер, Курали) – 31:53 (5x5), 3:1 – Астон-Риз (Шихан, Дюмулен) – 39:01 (4x5), 3:2 – Вагнер (Макэвой, Курали) – 47:08 (5x5), 3:3 – Крейчи (Пастрняк, Маршан) – 48:02 (5x5), 4:3 – Гюнцель (Летанг, Кросби) – 50:47 (5x5), 5:3 – Астон-Риз (Кросби) – 59:54 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2018, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
5 : 4
0:3, 2:1, 2:0, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Так (Линдберг, Шмидт) – 01:19 (5x5), 0:2 – Карлссон (Маршессо, Макнэбб) – 07:45 (5x5), 0:3 – Каррье (Ривз) – 09:23 (5x5), 1:3 – Зейджак (Юханссон, Братт) – 22:59 (5x4), 1:4 – Карлссон (Смит, Маршессо) – 23:57 (5x4), 2:4 – Вуд (Коулман, Зейджак) – 30:21 (5x5), 3:4 – Палмьери – 46:24 (5x5), 4:4 – Сени – 54:55 (5x5), 5:4 – Хишир (Юханссон) – 60:41 (3x3)
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