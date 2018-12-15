Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз» — 5:3.

В составе «пингвинов» дубль оформил Зак Астон-Риз, по голу на счету Дерека Гранта, Фила Кессела и Джейка Гюнцеля. У гостей отличились Брэндон Карло, Крис Вагнер и Давид Крейчи.

Евгений Малкин отметился результативной передачей, также на его счету 2 броска в створ и силовой приём за 15.24 на льду.

В параллельной встрече «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме проиграл «Нью Джерси Дэвилз» — 4:5. Хозяева уступали со счётом 1:4, но смогли перевести встречу в дополнительное время.

В составе «золотых рыцарей» дубль оформил Вильям Карлссон, по голу на счету Алекса Така и Уильяма Каррье. У «дьяволов» голы в активе Трэвиса Зейджака, Майлза Вуда, Кайла Палмьери, Бретта Сени и Нико Хишира.

Егор Яковлев участия в матче не принимал.