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«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря второму подряд хет-трику Овечкина

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря второму подряд хет-трику Овечкина
Хоккей / НХЛ

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Каролину Харрикейнз» — 6:5.

Во втором матче подряд нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик. Кроме того, он вышел на шестое место в истории лиги по голам в большинстве (237), догнав Брэндана Шэнахана.

Посмотреть голы Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

Также у гостей отличились Том Уилсон и Трэвис Бойд. В составе «Каролины» дубль оформил Себастьян Ахо, по голу на счету Джордана Мартинука, Теуво Терявяйнена и Джастина Уильямса.

В этой игре Овечкин также заработал 2 минуты штрафа, показатель полезности «+1», 5 раз бросил в створ и не реализовал послематчевый буллит за 21.10 на льду. На счету Евгения Кузнецова результативная передача, «-1», 5 бросков и нереализованный буллит за 18.21. У Дмитрия Орлова «+1» за 24.49.

Андрей Свечников отметился результативной передачей, показателем полезности «-1», 2 бросками и 3 силовыми приёмами за 22.33 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2018, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5 : 6
2:1, 2:3, 1:1, 0:0, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Мартинук (Ахо, де Хаан) – 00:47 (5x5), 1:1 – Овечкин (Зигенталер, Дауд) – 03:56 (5x5), 2:1 – Ахо (Терявяйнен) – 13:18 (4x5), 3:1 – Ахо (Фолк, Терявяйнен) – 24:39 (5x4), 4:1 – Терявяйнен (Свечников, Ахо) – 26:41 (5x4), 4:2 – Уилсон (Кузнецов) – 32:37 (5x5), 4:3 – Овечкин (Дауд, Карлсон) – 37:25 (5x5), 4:4 – Бойд (Карлсон, Дауд) – 38:19 (5x5), 4:5 – Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 49:49 (5x4), 5:5 – Уильямс – 53:48 (5x4), 5:6 – Врана – 65:00 ( ПБ)
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