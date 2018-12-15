«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря второму подряд хет-трику Овечкина

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Каролину Харрикейнз» — 6:5.

Во втором матче подряд нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик. Кроме того, он вышел на шестое место в истории лиги по голам в большинстве (237), догнав Брэндана Шэнахана.

Посмотреть голы Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

Также у гостей отличились Том Уилсон и Трэвис Бойд. В составе «Каролины» дубль оформил Себастьян Ахо, по голу на счету Джордана Мартинука, Теуво Терявяйнена и Джастина Уильямса.

В этой игре Овечкин также заработал 2 минуты штрафа, показатель полезности «+1», 5 раз бросил в створ и не реализовал послематчевый буллит за 21.10 на льду. На счету Евгения Кузнецова результативная передача, «-1», 5 бросков и нереализованный буллит за 18.21. У Дмитрия Орлова «+1» за 24.49.

Андрей Свечников отметился результативной передачей, показателем полезности «-1», 2 бросками и 3 силовыми приёмами за 22.33 на льду.