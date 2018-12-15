Овечкин вышел на 6-е место в истории НХЛ по голам в большинстве

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Каролину Харрикейнз» — 6:5.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик, вышел на шестое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (237), догнав Брендана Шэнахана. Российский форвард отличился в неравных составах на 50-й минуте матча, ассистентами выступили Никлас Бекстрём и Джон Карлсон.

Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247) и Фил Эспозито (246).

Также Александр повторил личный рекорд, продлив результативную серию до 13 встреч. На этом отрезке нападающий набрал 22 (16+6) очка. Ранее это удавалось Овечкину в сезоне-2006/07. Тогда россиянин набрал 20 очков, забросив 8 шайб и совершив 12 передач.