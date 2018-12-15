Ахо: обидно так проигрывать, но в «Вашингтоне» играют элитные хоккеисты

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо подвёл итоги проигранной встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (5:6 Б).



«Обидное поражение. У нас была возможность победить, но мы играли с одной из лучших команд лиги. У „Вашингтона“ было несколько шансов, и они ими воспользовались. Там играют элитные хоккеисты», — приводит слова Ахо официальный сайт «Каролины».

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Во втором матче подряд нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик. Кроме того, он вышел на шестое место в истории лиги по голам в большинстве (237), догнав Брэндана Шэнахэна. Также у гостей отличились Том Уилсон и Трэвис Бойд. В составе «Каролины» дубль оформил Ахо, по голу на счету Джордана Мартинука, Теуво Терявяйнена и Джастина Уильямса.