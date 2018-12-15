Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.



Первой звездой дня стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформив второй подряд хет-трик во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (6:5 Б). Он закрепился на первой строчке снайперской гонки и установил несколько личных рекордов.



Второй звездой признан форвард «Виннипег Джетс» Майк Шайфли, записавший в актив 3 (2+1) очка во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, заработавший 3 (2+1) балла в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

В Овечкина вселился Гретцки! Он творит историю в каждом матче И снова хет-трик!

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