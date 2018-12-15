Сборная России U17 уступила США, но сыграет с ними в финале Турнира 4 наций

Юниорская сборная России U17 провела третий матч на Турнире четырёх наций. Сверстникам из США наши юниоры уступили со счётом 2:4.



После сорока минут игры в Плимуте счет был 2:0 в пользу соперника. Иван Дидковский сократил отставание в дебюте периода во время розыгрыша большинства, ассистентами выступили Шакир Мухамадуллин и Даниил Кузьмин. Однако форвард США Тай Смиланич вскоре восстановил разницу. Алекс Гэффни добавил еще одну шайбу в протокол: после видеопросмотра рефери установил, что игры коньком не было и гол чистый — 4:1.



Иван Дидковский вновь сократил отставание российской команды и едва не оформил хет-трик, но шайба предательски сошла с крюка. До финальной сирены положение дел не изменилось — 4:2 в пользу США.



Игроком матча в составе сборной России был признан голкипер Богдан Нефедов. В составе США — защитник Джейк Сандерсон.



По регламенту турнира, две команды, набравшие максимальное количество очков после кругового турнира, играют за первое место на турнире. Таким образом, сборные США и России снова встретятся 16 декабря в 3:00 мск.