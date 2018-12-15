Оформив 22-й хет-трик за карьеру, Овечкин сравнялся с Селянне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (6:5 Б).



22 хет-трика позволили Овечкину переместиться на 11-е место в истории НХЛ по количеству «трюков со шляпами». Он обошёл Рика Мартина и Гленна Андерсона и сравнялся по этому показателю с Теэму Селянне.

Среди европейцев больше хет-триков, чем у Александра, только у финского нападающего Яри Курри. До него Овечкину недостаёт одного хет-трика.

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Также Александр повторил личный рекорд, продлив результативную серию до 13 встреч. На этом отрезке нападающий набрал 22 (16+6) очка. Ранее это удавалось Овечкину в сезоне-2006/07. Тогда россиянин набрал 20 очков, забросив 8 шайб и совершив 12 передач.