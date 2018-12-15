Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль и голевой пас Сошникова, шайба Волкова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно десять матчей. В играх приняли участие семеро российских хоккеистов. Нападающий «Сан-Антонио» Никита Сошников записал в актив 3 (2+1) балла, на счету форварда «Сиракьюз» Александра Волкова одна заброшенная шайба, нападающий «Лихай-Вэлли» Радель Фазлеев отдал одну результативную передачу.



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