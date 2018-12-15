Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль и голевой пас Сошникова, шайба Волкова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно десять матчей. В играх приняли участие семеро российских хоккеистов. Нападающий «Сан-Антонио» Никита Сошников записал в актив 3 (2+1) балла, на счету форварда «Сиракьюз» Александра Волкова одна заброшенная шайба, нападающий «Лихай-Вэлли» Радель Фазлеев отдал одну результативную передачу.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Фазлеев (н)
Абрамов (н)
Волков (н)
Тренин (н)
Соколов (н)
Сошников (н)
Костин (н)
|«Лихай-Вэлли»
«Кливленд»
«Сиракьюз»
«Милуоки»
«Айова»
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио»
|0+1
0
1+0
0
0
2+1
0
|0
0
4
0
0
2
0
|0
1
3
2
1
9
2
|+2
0
+1
0
-1
+2
0