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Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль и голевой пас Сошникова, шайба Волкова

Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль и голевой пас Сошникова, шайба Волкова
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно десять матчей. В играх приняли участие семеро российских хоккеистов. Нападающий «Сан-Антонио» Никита Сошников записал в актив 3 (2+1) балла, на счету форварда «Сиракьюз» Александра Волкова одна заброшенная шайба, нападающий «Лихай-Вэлли» Радель Фазлеев отдал одну результативную передачу.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Фазлеев (н)

Абрамов (н)

Волков (н)

Тренин (н)

Соколов (н)

Сошников (н)

Костин (н)		«Лихай-Вэлли»

«Кливленд»

«Сиракьюз»

«Милуоки»

«Айова»

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио»		0+1

0

1+0

0

0

2+1

0		0

0

4

0

0

2

0		0

1

3

2

1

9

2		+2

0

+1

0

-1

+2

0
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