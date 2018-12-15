Мама Овечкина: сын находится в возрасте Христа, когда можно творить чудеса

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделилась эмоциями от второго подряд хет-трика сына в матчах регулярного чемпионата НХЛ.



«Конечно, мы с Сашиным папой смотрели оба матча, в которых сын оформил хет-трик. Мы смотрим игры каждый раз, не спим ночами. Саша переживает вторую молодость? Да какая вторая молодость?! Для него хоккей только начинается! Сын находится в возрасте Иисуса Христа, когда можно творить чудеса.



Самое главное, что двигается хорошо. Будет продолжать в том же духе, будет работать, обязательно всё получится так, как нужно. Конечно, мы уже написали Саше, поздравили его с победой и хорошей игрой. У них скоро вторая встреча, теперь с «Баффало», играют по графику «бэк-ту-бэк». Так что два матча подряд», — сказала Овечкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Мой сын находится в возрасте Христа, когда можно творить чудеса!» Овечкин идёт по графику 74 гола за сезон!