Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин — лучший бомбардир группового этапа Мирового Кубка вызова, на счету форварда 7 (3+4) очков. В пятёрке самых результативных игроков также два канадца, американец и чех. В полуфинале турнира подопечные Владимира Филатова сыграют с командой Чехии.



Напомним, сегодня сборная России переиграла команду США (4:3) в заключительном матче группового этапа. Победную шайбу за 55 секунд до конца третьего периода забросил защитник Иван Рогов с передачи Родиона Амирова. Голами в составе победителей также отметились Артемий Князев, Дмитрий Шешин и Михаил Абрамов. Голкипер сборной России Всеволод Скотников отразил 46 бросков из 49.

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