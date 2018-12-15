Шувалов: на каждом углу говорят о Харламове и Боброве, но я ставлю выше Фирсова

Легендарный хоккеист Виктор Шувалов, отмечающий сегодня 95-летие, поделился воспоминаниями об игровой карьере.



«Думаете, Бобров такой уж великий? Лично я на первое место ставлю Толю Фирсова. Хотя на каждом углу говорят о Харламове и Боброве.



В хоккей и футбол я играл за ВВС. Причем приглашали меня в футбольную команду по приказу Василия Иосифовича Сталина. Я много забивал, даже вошел в число 33 лучших футболистов страны. Хоккейный сезон заканчивался — и начинался футбольный. В Сочи стадион на аэродроме соорудили, там кукурузники летали. На аэродроме павильон поставили, там и разместили команду. По 8—10 человек в комнате. Тренировались по щиколотку в грязи. Не просушиться, форма и бутсы грязные. И так тренировались все команды», — цитирует ветерана официальный сайт ФХР.