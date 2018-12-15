Стэмкос: игрокам «Тампы» нельзя думать, что Василевский всё сделает сам

Капитан клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о вернувшемся в строй после травмы голкипере Андрее Василевском.



«Знаю, как тяжело ему было сидеть и смотреть все эти матчи. Пока его не было, Луи Доминге поднялся на новый уровень, играл здорово. Но здорово играли и ребята перед ним. Мы не можем позволить себе расслабляться просто потому, что Васи вернулся. Разумеется, он элитный голкипер, но нам надо поддерживать тот же уровень игры, что и без него. Мы не можем думать, что раз он в воротах, то всё сделает сам. В большинстве случаев именно это он и делает, но нам и самим надо продолжать действовать правильно», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиге.

Сейв года от Василевского! Как он это сделал? Такому позавидовал бы даже Гашек.