Россия — Чехия: чехи за первый период набрали 20 минут штрафа

Первый период матча сборной России с Чехией на Кубке Первого канала завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Чешская национальная команда за первые двадцать минут матча набрала 20 минут штрафа, у россиян — только две минуты. Оба гола сборная России забила при игре в численном большинстве.



Напоминаем составы команд соперников.



Россия:



Сорокин (Шестёркин);

Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;

Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников;

Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Шалунов.



Чехия:



Фурх (Грубец);

Полашек — Немец, Секач — Новотны — Кубалик;

Йордан — Заморски, Ленц — Булирж — Нестрашил,

Киндл — Кундратек, Т. Зогорна — Ганзл — Г. Зогорна,

Павлик — Мусил, Здрагал — Беранек — Томашек.

Россия выигрывает у Чехии на Евротуре! LIVE Фото, видео, комментарии и другие подробности со стартового матча российской команды на Кубке Первого канала.