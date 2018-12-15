Первый период матча сборной России с Чехией на Кубке Первого канала завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Чешская национальная команда за первые двадцать минут матча набрала 20 минут штрафа, у россиян — только две минуты. Оба гола сборная России забила при игре в численном большинстве.
Напоминаем составы команд соперников.
Россия:
Сорокин (Шестёркин);
Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;
Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников;
Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Шалунов.
Чехия:
Фурх (Грубец);
Полашек — Немец, Секач — Новотны — Кубалик;
Йордан — Заморски, Ленц — Булирж — Нестрашил,
Киндл — Кундратек, Т. Зогорна — Ганзл — Г. Зогорна,
Павлик — Мусил, Здрагал — Беранек — Томашек.
Россия — Чехия: чехи за первый период набрали 20 минут штрафа