Шири: Овечкин всегда опасен в зоне нападения, ему нельзя давать пространство

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Конор Шири перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением, как сдержать нападающего Александра Овечкина. Напомним, россиянин в последних двух матчах оформил хет-трики, теперь у него 22 хет-трика в НХЛ. Этот показатель позволил Овечкину переместиться на 11-е место в истории НХЛ по количеству хет-триков.



«Каждый раз, когда он находится в зоне нападения с шайбой, он опасен. Вы должны знать о нем, когда он находится там, и не давать ему времени и пространства. Нужно также держать „Вашингтон“ подальше от численного преимущества, это очень важно. У них сильная первая спецбригада большинства, которая может забросить шайбу», — приводит слова Шири официальный сайт Национальной хоккейной лиги.