Все голы сборной России в матче с Чехией на Кубке Первого канала — 2018

Сборная России одержала победу с разгромным счётом в матче Кубка Первого канала — 2018 с командой Чехии. Подопечные Ильи Воробьёва обыграли соперника со счётом 7:2.

Счёт на пятой минуте первого периода открыл Василий Токранов. Спустя 53 секунды Доминик Кубалик восстановил равновесие. Следующие пять шайб забросили российские игроки. Последовательно отличились Николай Прохоркин, Андрей Локтионов, Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко (дважды). На 53-й минуте защитник Давид Мусил заработал удаление до конца матча, однако в меньшинстве отличились чехи — Кубалик оформил дубль. Окончательный счёт установил Локтионов, также ставший автором дубля.

Все голы российской сборной в матче также можно посмотреть в «твиттере» Федерации хоккея России.