Сборная Германии U20 пробилась на МЧМ-2020, Беларусь и Латвия — вне элиты

В заключительный день молодёжного чемпионата мира дивизиона IA в Фюссене сборная Германии разгромила Францию (6:1) и обеспечила себе первое место на турнире. Таким образом, немецкая сборная пробилась на чемпионата мира 2020 года, который пройдёт в чешских городах Острава и Тршинец.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» союза хоккея Германии.

Сборная Беларуси, вне зависимости от исхода матча с командой Латвии, заняла на турнире второе место, которое не даёт права на повышение в классе. В свою очередь латвийская команда на данный момент занимает последнее место. В турнире также принимали участие команды Норвегии, Австрии и Франции.

Молодёжный чемпионат мира 2019 года пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. В другой группе сыграют Швеция, Финляндия, США, Словакия и Казахстан. Команды, занявшие пятые места в своих группах, проведут раунд за выживание до двух побед. Проигравшего на МЧМ-2020 заменит сборная Германии.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года