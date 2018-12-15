Шумаков вернулся в Россию, но не будет играть за ЦСКА

Как сообщил «Чемпионату» агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Сергея Шумакова, нападающий вернулся в Россию.



«Шумаков уже находится в России. Есть варианты с продолжением карьеры в Европе, но, скорее всего, это будет КХЛ. Права на Сергея принадлежат ЦСКА, но там он играть не будет. Я думаю, ЦСКА найдёт возможность договориться с другими клубами о переходе моего клиента. Всё это будет решаться на уровне руководства московского клуба», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

7 декабря Шумаков прошёл драфт отказов «Вашингтон Кэпиталз». Форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играл только за фарм-клуб. После этого Сергей заключил контракт со «Спрингфилд Тандербёрдз». За фарм-клуб «Флориды Пантерз» Шумаков сыграл три матча, в которых забросил одну шайбу. 13 декабря фарм «Флориды» расторг контракт с игроком. В АХЛ Шумаков в общей сложности провёл 13 матчей, записав в актив 5 (4+1) баллов при показателе полезности «+3».

27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.