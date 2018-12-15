Бабаев: Шумаков не говорит по-английски, он не был готов к жизни в Америке

Агент Шуми Бабаев рассказал о будущем нападающего Сергея Шумакова, покинувшего расположение «Спрингфилда».

«Из колеи его выбил перелом руки. Шумаков пропустил из-за травмы полтора месяца. Тренер «Хёрши» тоже оказался своеобразным. Сергей попросился уйти сам. Ему было тяжело ментально, он не говорит по-английски. Отъезд Шумакова за океан был слишком скоропалительным. По идее, надо ехать в Северную Америку в июне и планомерно готовиться.

В «Спрингфилде» с тренером всё было нормально, но там не было русских. К тому же надо понимать, что и Хёрши, и Спрингфилд — маленькие, своеобразные городки. Сергей оказался не готов к жизни в Америке. Ни к кухне, ни к быту, ни к условиям проживания. Он говорит, что это просто не его», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

7 декабря Шумаков прошёл драфт отказов «Вашингтон Кэпиталз». Форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играл только за фарм-клуб. После этого Сергей заключил контракт со «Спрингфилд Тандербёрдз». За фарм-клуб «Флориды Пантерз» Шумаков сыграл три матча, в которых забросил одну шайбу. 13 декабря фарм «Флориды» расторг контракт с игроком. В АХЛ Шумаков в общей сложности провёл 13 матчей, записав в актив 5 (4+1) баллов при показателе полезности «+3».