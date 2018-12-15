Раисов: фраза про первого чеченского хоккеиста достала, она меня преследует

Нападающий «Бурана» Аслан Раисов поделился мнением о трудностях своего характера, а также рассказал о манере игры на льду.

«Почему про меня ходят легенды? Я сам понять не могу. Если творится беспредел или несправедливость — да, я прямо могу сказать это в глаза или показать всем своим поведением, неважно, начальник он, тренер мне или ещё кто. Даже если это не меня касается, тоже могу встрять. Был случай, видео разбирали, парню одному пихают и пихают, а его даже на экране нет в этом моменте, его перепутали с другим. Я сначала у него спросил: «Ты тут причём?» Он промямлил что-то. Тогда я тренеру сказал, что это не он, его даже на льду не было в этот момент. А он мне: «Ты-то куда лезешь?» На следующую игру не поставил. Но ребята из команды ходили в тренерскую, и меня возвращали в состав! Когда в Альметьевске меня увольняли, тоже раза четыре ходили к тренеру, просили меня оставить! Но он уже в позу встал. Хотя Гизатуллин — нормальный мужик. Надеюсь, когда-нибудь он объяснит мне настоящую причину. Я считаю, кем бы ты ни был, нельзя переходить на личности никогда. Обзывать, оскорблять. Если меня обзовёт тренер в лицо, сразу начнётся конфликт. Для меня это неприемлемо! Он может мне всё объяснить по делу, по хоккейному, но обзывать… А многие это терпят.

Я ухожу от борьбы? Манера игры такая. Но я не ухожу от борьбы. Наоборот, мне нравится, когда на меня летят люди. Много раз слышал, что тренеры дают установку играть со мной поближе, втыкаться. Пускай летят! Я на раз-два их просто обрежу — и всё. Вот в диктофон говорю: летите на меня! Я вас в дураках оставлю. Может быть, я не отбираю шайбу через силовой приём, я просто умею это делать по-другому. У всех разные манеры. Кто-то силовой, кто-то техничный и хитрый, ещё какой-то. Надо делать то, что ты умеешь делать хорошо! А если человек не может отдать тонкий пас, да не делай ты этого! А то иной раз остальные игроки приходят и задают вопросы тренеру: «Почему ему можно, а нам нельзя?» Ну ответ же очевиден. Потому что вы не умеете! Надо играть сильными сторонами! Поймите, такой пас для кого-то считается рискованным, а для меня он обычный. Меня просят поменьше давать такие передачи — я перестроюсь, без проблем, но потеряю своё я.

Фраза про первого чеченского хоккеиста? Достала. И она меня до сих пор преследует. Например, если в отпуске со знакомыми где-то сидим и в компании появляется новый человек, один из моих товарищей обязательно скажет ему об этом. Да, это интересно. Но я не считаю, что это повод для гордости на всю жизнь. Я же всё-таки в хоккей играю, и надо своей игрой гордиться», — цитирует Раисова официальный сайт «Бурана».