Монтгомери: чутьё подсказывает, что с «Колорадо» нужно ставить Худобина

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери объяснил, почему российский вратарь Антон Худобин начнёт матч регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» в роли стартового голкипера.

«Чутьё подсказывает, что нужно ставить Худобина. В прошлый раз он удачно сыграл здесь. Вот и всё. В нападении Гурьянов выйдет вместо Питлика», — приводит слова Монтгомери клубный журналист Мэттью Дефранкс.

В последних семи матчах за фарм-клуб «Далласа» Денис Гурьянов набрал 13 (2+11) очков. Гурьянов является лучшим бомбардиром «Техаса». В 23 матчах нынешнего сезона забросил 9 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «+6» и 6 штрафных минутах. За всю «регулярку» Денис только семь раз уходил со льда без набранных очков.



В этом сезоне уроженца Тольятти уже привлекали к матчам за главную команду системы. В НХЛ 21-летний форвард сыграл 2 матча и забросил 1 шайбу. После гола в ворота «Нэшвилл Предаторз» Денис был возвращён в АХЛ.