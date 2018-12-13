Денис Гурьянов набрал 13 очков в последних 7 матчах за фарм-клуб «Далласа»

Нападающий «Техас Старз» Денис Гурьянов отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Айовой Уайлд» (6:3).

Российский форвард в последних семи матчах за фарм-клуб «Далласа» набрал 13 (2+11) очков. Гурьянов является лучшим бомбардиром «Техаса». В 23 матчах нынешнего сезона он забросил 9 шайб и сделал 19 результативных передач при показателе полезности «+6» и 6 штрафных минутах. За всю «регулярку» Денис только семь раз уходил со льда без набранных очков.

В этом сезоне уроженца Тольятти уже привлекали к матчам за главную команду системы. В НХЛ 21-летний форвард сыграл 2 матча, в которых забросил 1 шайбу. После гола в ворота «Нэшвилл Предаторз» Денис был возвращён в АХЛ.