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«Ванкувер» победил «Филадельфию», у 20-летнего Петтерссона 12 очков в 6 матчах

«Ванкувер» победил «Филадельфию», у 20-летнего Петтерссона 12 очков в 6 матчах
Хоккей / НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-арена» в Ванкувере и закончилась со счётом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Флайерз» это поражением стало четвёртым кряду.

В составе команды Трэвиса Грина отличились Кристофер Танев, Луи Эрикссон, Джош Ливо, Брок Бёзер и Микаэль Гранлунд. Единственная шайба «Филадельфии» в активе Скотта Лотона.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
5 : 1
3:1, 1:0, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Танев (Голдобин, Хорват) – 04:13 (5x5), 2:0 – Эрикссон (Годетт, Бьега) – 08:09 (5x5), 3:0 – Ливо (Бёзер, Стечер) – 11:12 (5x5), 3:1 – Лотон – 16:29 (5x5), 4:1 – Бёзер (Стечер, Петтерссон) – 32:07 (5x5), 5:1 – Гранлунд – 55:29 (en)

Главная звезда «Ванкувера» Элиас Петтерссон отметился результативной передачей и продлил серию с набранными очками до шести матчей. На этом отрезке 20-летний форвард забросил три шайбы и сделал девять голевых передач. Российский форвард Николай Голдобин также отметился передачей. Голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрём отразил 31 бросок.

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