«Ванкувер» победил «Филадельфию», у 20-летнего Петтерссона 12 очков в 6 матчах

«Ванкувер Кэнакс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-арена» в Ванкувере и закончилась со счётом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Флайерз» это поражением стало четвёртым кряду.

В составе команды Трэвиса Грина отличились Кристофер Танев, Луи Эрикссон, Джош Ливо, Брок Бёзер и Микаэль Гранлунд. Единственная шайба «Филадельфии» в активе Скотта Лотона.

Главная звезда «Ванкувера» Элиас Петтерссон отметился результативной передачей и продлил серию с набранными очками до шести матчей. На этом отрезке 20-летний форвард забросил три шайбы и сделал девять голевых передач. Российский форвард Николай Голдобин также отметился передачей. Голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрём отразил 31 бросок.