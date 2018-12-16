Россия — Финляндия: онлайн-трансляция матча КПК-2018 начнётся в 17:00

Сегодня, 16 декабря, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут очередные игры второго этапа Еврохоккейтура сезона-2018/19. В Кубке Первого канала по традиции принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Подопечные Ильи Воробьёва сегодня проведут заключительную встречу на КПК. В первом матче Россия обыграла Швецию (3:2 Б), во втором — разгромила Чехию (7:2). Матч с Финляндией состоится сегодня на «Газпром Арене», начало — в 17:00 мск.

Календарь Кубка Первого канала

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.

Матч пройдёт на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, при этом раздвижная крыша арены во время матча будет закрыта. Ожидается, что на трибунах будут присутствовать 68 тысяч зрителей.