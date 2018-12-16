НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки в топ-3 не вошли.

Главной звездой дня стал форвард «Флориды Пантерз» Александр Барков, оформивший хет-трик в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ). В активе финского нападающего в том числе и победная шайба в овертайме.

Второй звездой признан нападающий «Анахайм Дакс» Даниэль Спронг, дважды поразивший ворота Сергея Бобровского в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ).

Замкнул тройку лучших форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, оформивший дубль и сделавший результативную передачу во встрече с «Даллас Старз» (6:4). Финский нападающий продолжает лидировать в зачёте бомбардиров НХЛ.