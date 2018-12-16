Евгений Малкин забил один гол в последних 10 матчах, заработав полезность «-12»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Кингз» четвёртым кряду.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 30 секунд, нанёс три броска в створ ворот, отметился передачей и закончил матч с показателем полезности «-2». В последних 10 матчах на счету российского форварда всего 5 (1+4) очков при показателе полезности «-12».

В общей сложности в этом сезоне 32-летний Малкин сыграл 32 матча, забросил 10 шайб и сделал 25 результативных передач при полезности «-13». В среднем за матч Евгений проводит на льду 18 минут 56 секунд. За карьеру в НХЛ Малкин ни разу не завершал сезон с полезностью хуже, чем «-6» (сезон-2009/10).