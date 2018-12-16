«Автомобилист» объявил состав на трёхматчевую выездную серию

«Автомобилист» на своём официальном сайте объявил состав на трёхматчевую выездную серию. Команда Андрея Мартемьянова отправилась в поездку по маршруту Казань («Ак Барс», 17 декабря) — Нижнекамск («Нефтехимик», 19 декабря) — Нижний Новгород («Торпедо», 21 декабря).

Вратари Якуб Коварж, Андрей Макаров, Владимир Сохатский;

защитники Кирилл Лямин, Кирилл Кольцов, Ефим Гуркин, Георгий Мишарин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Семён Переляев, Никита Трямкин;

нападающие Найджел Доус, Дэн Секстон, Александр Торченюк, Анатолий Голышев, Георгий Белоусов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Евгений Грачёв, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Андрей Обидин, Артем Гареев, Максим Рассейкин, Стефан Да Коста, Никита Сетдиков.

Алексей Василевский присоединится к команде после окончания Кубка Первого канала. Станислав Егоршев, Виталий Попов, Илья Крикунов и Вячеслав Литовченко восстанавливаются после травм.