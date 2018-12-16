Савин: Билялетдинов говорит, что я хитрый — захотел в основу, не пройдя сборов

Нападающий «Ак Барса» Евгений Савин рассказал о заключении контракта с казанским клубом.

«Идей у меня всегда достаточно. Так получилось, что я очень хорошо знаком с руководителем медиацентра «Ак Барса» Михаилом Степановым. Помню его ещё по работе в футбольном «Рубине». Мы созвонились, я предложил ему эту казавшуюся безумной идею, а он ответил: «Почему нет? Давай попробуем».

В детстве в Сибири я играл с мальчишками на коробке и до сих пор неплохо стою на коньках. Хотелось, чтобы всё было по-настоящему: официальный контракт, медицинское обследование. Оно было необходимо, чтобы понять, не умру ли я от профессиональных хоккейных нагрузок. Во время тренировки, когда ребята из «Ак Барса» специально впечатывали меня в борт, говорили, что я норм. Чувствую себя замечательно, всё-таки стараюсь держаться в форме. Да и футбольное прошлое даёт о себе знать.

Игра с «Автомобилистом»? Я буду на игре, но в каком качестве — пока секрет. Могу сказать, что материал для моего блога «КраСава» получился просто фантастический. Несколько дней настоящих тренировок и жизни вместе с командой-чемпионом. Совсем скоро мы начнём монтировать видео и буду готов запилить его на свой канал.

Билялетдинов подкалывает. Говорит, что я хитрый: захотел в основной состав, не пройдя сборов. Но я расценил это как предложение. Не исключаю, что летом отправлюсь с «Ак Барсом» вкалывать на «предсезонке». Так что моя история с Казанью — с продолжением!» — цитирует Савина официальный сайт КХЛ.