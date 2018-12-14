Савин — об «Ак Барсе»: понятно, что я валенок, но я попробую

Нападающий «Ак Барса» Евгений Савин поделился эмоциями от первой тренировки в команде и рассказал, с какой целью приехал в Казань.

«Когда входишь в раздевалку, везде сразу краги, клюшки, коньки — столько нюансов. Здесь коньки точат, там клюшки готовят, обматывают, тут сушилка. Столько всего, вау. Вообще, я реально офигел – это настолько круто. Я уже не говорю про тренировочный процесс, потому что, когда игроки встают на коньки и я их вижу в раздевалке, они такие кони. Я представляю, если кто-то разгонится и меня в борт припечатает, от меня вообще, наверное, ничего не останется. Человеку разрезали сухожилия на руке, кровища, а он сидит, велик крутит и говорит: «Да нормально, зашили». Это очень круто. Атмосфера класс, эмоции переполняют – говорю на полном серьёзе. Понятно, что я валенок, но тем не менее я попробую.

Мне кажется, рассчитывать на то, что я буду играть в следующем матче, объективно было бы слишком самоуверенно. Но я немного стою на коньках, попытаюсь потренироваться, поработать в игровых упражнениях. Для меня это очень важно – почувствовать и кайфануть. Я вышел перед тренировкой основной команды, побросал буллиты, два даже забил. Реакция была сумасшедшей, потому что эмоции переполняют. Хочется максимально погрузиться в хоккей, насколько это возможно. Понятно, что для полного погружения надо в три-четыре года прийти в хоккей и всю жизнь этим жить, так же как и в футболе. Но хочется прочувствовать атмосферу, коллектив – он, кстати, огонь. Приятно удивлён, что ребята меня приняли и общаются на равных, помогают надевать форму, мотать клюшку, всё подсказывают. Это очень круто, я хочу максимально попробовать себя в роли хоккеиста, потренироваться, побыть с командой и подготовиться с ней к следующему матчу с «Автомобилистом».

Билялетдинов? Нас познакомили, я сказал, что очень постараюсь прогрессировать и сильно не мешать тренировочному процессу, но тем не менее готов попробовать себя в роли хоккеиста. Он сказал: «Окей, добро пожаловать».

Срок контракта? Если честно, не знаю, я даже его не читал. Мне сказали: «Ты на просмотре». Я ответил, что мне этого достаточно – дайте шанс поработать с ребятами, со звёздами и попробовать себя в роли игрока «Ак Барса», — цитирует Савина официальный сайт клуба.