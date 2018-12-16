Буре: Овечкин идёт за восьмым «Ришаром», это амбиции настоящего спортсмена

Знаменитый в прошлом российский нападающий Павел Буре поделился мнением о мотивации нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Александр Овечкин сотворил два хет-трика подряд, с чем его поздравляю. Молодец! Кто-то подсчитал, что Саша сделал за карьеру уже 22 хет-трика, а у Павла Буре их 20. Если честно, слегка удивился, потому что за этой статистикой вообще не следил. А ещё есть цифры, что я делал хет-трик в каждом 35-м матче, а Овечкин — в каждом 47-м.

У меня спросили, не приестся ли Овечкину гонка за «Морис Ришар Трофи», ведь он завоевал этот приз уже семь раз. Мол, сколько можно? Но скажу вам, что этот парень и за восьмым пойдёт. Это амбиции настоящего спортсмена. Гретцки восемь раз подряд брал «Харт Трофи» как самый ценный хоккеист лиги. И никто не спрашивал, не устал ли от этого Уэйн.

Я участвовал в гонке, чтобы стать первым снайпером, даже когда не было приза. Даже в 1994-м, когда забил больше всех — 60 голов. С детства любил забрасывать шайбы. А когда выступал в НХЛ, то понимал — это моя работа. Как и у Овечкина. Это лучший способ помочь команде», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.