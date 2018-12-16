Фазель: отношения с НХЛ никогда не были плохими, но могли бы быть и лучше

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал об отношениях с Национальной хоккейной лигой и ответил на вопрос о перспективах выступления хоккеистов лиги на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

«Наши отношения с НХЛ никогда не были плохими, но они могли бы быть лучше. Это своеобразное соревнование между Европой и Северной Америкой, если вы говорите о соревновательном моменте между сторонами. Конечно, НХЛ — больше коммерческая лига. Да, у нас разные взгляды на вещи. Но самое главное, что у нас очень хорошие отношения с Гэри Беттмэном, Биллом Дэйли.

Участие игроков НХЛ в Олимпиаде — 2022? Посмотрим», — цитирует Фазеля телеканал «360».

Фазель занимает пост с 1994 года. В ноябре 2017-го он объявил, что уйдёт в отставку в 2020 году, когда истечёт срок его полномочий.