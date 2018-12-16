ХК «Спартак» сыграет ретроматч в оранжевой форме образца 1990 года

ХК «Спартак» представил форму на ретроматч, который пройдёт 22 декабря. «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграет с ХК «Сочи». Москвичи проведут матч в историческом комплекте формы оранжевого цвета.

«Наши болельщики сильно удивятся, увидев форму, в которой выйдет на лёд «Спартак», — всё-таки в России они никогда не встречали свою команду в оранжевых цветах. Между тем именно такую форму изготовили для «Спартака» организаторы Кубка Шпенглера в 1990 году. И именно в такой необычной расцветке спартаковцы в том сезоне в пятый раз выиграли престижный международный трофей и получили его на вечное хранение», —сообщает пресс-служба «Спартака».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Спартака»

На ретроформу не нанесён классический спартаковский ромб. Также особенностями экипировки являются разноразмерные буквы в названии клуба.