Гусев: в двух последних матчах сборная показала свой максимум

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал итоги Кубка Первого канала.

«Хорошо, что выиграли турнир. В двух последних матчах сборная показала свой максимум. Мне очень понравилось играть при такой большой аудитории. Думаю, что и остальным ребятам тоже. Чем больше народу, тем лучше, тем приятнее играть. В такой атмосфере нужно было выигрывать. Конечно, на таких площадках немного другой хоккей, потому что немного свет другой, лёд и борта другие, атмосфера иная. Привыкли быстро, пару смен — и все адаптировались. Скоро нам здесь играть с ЦСКА, с удовольствием сыграю.

Выиграли слишком легко? Финны хорошо играли, мы просто забили вначале. Хорошо, что помогли Игорю Шестёркину отыграть на ноль», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.