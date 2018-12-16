Воробьёв: я, все тренеры и игроки запомним этот праздник на всю жизнь

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче со сборной Финляндии (5:0) на Кубке Первого канала. Матч проходил на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу посетило более 71 тыс. зрителей.

«Большое спасибо зрителям, что пришли. Прекрасный праздник. Спасибо ребятам. Первый период так ещё, а потом полностью взяли игру в свои руки. Я, все тренеры и игроки запомним этот праздник на всю жизнь. Прекрасные ощущения. Просто фантастика, включая организацию.

Каждый человек хочет играть, когда на трибунах много зрителей. Отличия льда? Мы хотели с утра покататься, но не получилось, потому что поздно легли спать и не было смысла ехать. Отличия, конечно, есть. Надо приноровиться к площадке. Сразу в бой, поэтому первый период был средненьким.

Чего жду от матча 22-го числа между СКА и ЦСКА здесь же? Такой же атмосферы и хорошей игры. Дай бог, чтобы зрители тоже нас посетили, в таком же количестве», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.