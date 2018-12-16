Капризов: я забил исторический гол? Это Григоренко здорово отдал

Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы в матче Кубка Первого канала с командой Финляндии (5:0). Матч проходил в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром-Арена». Игру посетило более 71 тыс. зрителей.

«Зрители довольны, стадион большой. Погода в конце чуть прохладнее стала. Всё здорово, было прикольно сыграть. Если бы открыли крышу, было бы ещё холоднее. Может, даже снег бы пошёл. Я забил исторический гол? Да ну, какой исторический. Это Григоренко здорово отдал, ничего необычного. В первом периоде немного растерялись, но потом немного собрались. Скоро опять здесь будем играть. Рад, что сегодня мы выиграли у финнов», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.