Свечников забросил девятую шайбу в сезоне

Форвард клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс». 18-летний форвард удвоил преимущество «Каролины» (2:0) в середине второго периода. Россиянин отличился после передач Джастина Фолка и Джастина Уильямса.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины»

Этот гол стал для российского форварда девятым в текущем сезоне. Также Свечников набрал очки уже в третьем матче подряд. Всего на счету Свечникова стало 17 (9+8) очков в 32 играх.

«Каролина» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 31 матче «Харрикейнз» набрали 31 очко. «Аризона» в турнирной таблице Западной конференции располагается на 12-м месте.