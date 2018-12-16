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Свечников забросил девятую шайбу в сезоне

Свечников забросил девятую шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

Форвард клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс». 18-летний форвард удвоил преимущество «Каролины» (2:0) в середине второго периода. Россиянин отличился после передач Джастина Фолка и Джастина Уильямса.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины»

Этот гол стал для российского форварда девятым в текущем сезоне. Также Свечников набрал очки уже в третьем матче подряд. Всего на счету Свечникова стало 17 (9+8) очков в 32 играх.

«Каролина» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 31 матче «Харрикейнз» набрали 31 очко. «Аризона» в турнирной таблице Западной конференции располагается на 12-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 0
0:0, 2:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Фёгеле (де Хаан, Песке) – 29:44 (5x5), 2:0 – Свечников (Фолк, Уильямс) – 33:44 (5x5), 3:0 – Ахо (де Хаан, Терявяйнен) – 44:32 (5x5)
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