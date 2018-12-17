Передача Бучневича и победный гол Така — в обзоре матча «Рейнджерс» — «Вегас»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступил клубу «Вегас Голден Найтс». Матч, проходивший на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершился победой гостей со счётом 4:3 (ОТ).

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте, но затем гости ещё до конца первого периода отыгрались, а в начале второго периода вышли вперёд. После этого уже «Рейнджерс» дважды возвращались в игру, сравнивая счёт. В овертайме уже на второй минуте Алекс Так принёс «Вегасу» победу.

Видео также доступно для просмотра на «Чемпионате».

Это поражение стало для «Рейнджерс» третьим подряд. Клуб из Нью-Йорка занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» расположился на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции.