Болельщик напал на талисмана «Чикаго» и получил жёсткий отпор

Любопытный инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Виннипег Джетс (3:4 ОТ) в минувшую субботу.



Талисман «чёрных ястребов», которого зовут Томми Хоук, подвергся нападению со стороны одного из зрителей. Факт нападения и беспорядков зафиксировала чикагская полиция. «Мужчина выполнял роль талисмана, находясь в костюме маскота, когда другой мужчина начал наносить ему удары в голову», — говорится в полицейском отчёте.



При этом талисман не дал себя в обиду, а с помощью эффективного борцовского приёма уложил нападавшего на пол и сам нанёс несколько ответных ударов. Как сообщает полиция, в результате инцидента никто не был задержан.

«Мы знаем о случившемся и пока собираем факты. На данный момент других комментариев у нас нет», — говорится в официальном заявлении клуба.



Видео можно посмотреть в «твиттере» Chicago SunTimes.