Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Болельщик напал на талисмана «Чикаго» и получил жёсткий отпор

Болельщик напал на талисмана «Чикаго» и получил жёсткий отпор
Хоккей / НХЛ

Любопытный инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Виннипег Джетс (3:4 ОТ) в минувшую субботу.

Талисман «чёрных ястребов», которого зовут Томми Хоук, подвергся нападению со стороны одного из зрителей. Факт нападения и беспорядков зафиксировала чикагская полиция. «Мужчина выполнял роль талисмана, находясь в костюме маскота, когда другой мужчина начал наносить ему удары в голову», — говорится в полицейском отчёте.

При этом талисман не дал себя в обиду, а с помощью эффективного борцовского приёма уложил нападавшего на пол и сам нанёс несколько ответных ударов. Как сообщает полиция, в результате инцидента никто не был задержан.

«Мы знаем о случившемся и пока собираем факты. На данный момент других комментариев у нас нет», — говорится в официальном заявлении клуба.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Chicago SunTimes.

«Сан-Хосе» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Чикаго»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент