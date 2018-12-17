Передача Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2.

Счёт на 22-й минуте встречи открыл нападающий «нефтяников» Райан Ньюджент-Хопкинс. Ещё до свистка на перерыв хозяева смогли не только отыграться, но и выйти вперёд – отличились Александер Эдлер и Брок Бёзер. В начале третьего игрового отрезка уже 17-ю шайбу в сезоне забросил новичок Элиас Петтерссон. В концовке встречи Алекс Чиассон сократил отставание, а точку в матче поставил Бо Хорват.

Николай Голдобин продлил результативную серию до трёх встреч, отдав голевую передачу за 10 минут и 25 секунд, проведённых на льду (3.58 – в большинстве). Валентин Зыков участия в матче не принимал.