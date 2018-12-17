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Передача Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон»

Передача Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2.

Счёт на 22-й минуте встречи открыл нападающий «нефтяников» Райан Ньюджент-Хопкинс. Ещё до свистка на перерыв хозяева смогли не только отыграться, но и выйти вперёд – отличились Александер Эдлер и Брок Бёзер. В начале третьего игрового отрезка уже 17-ю шайбу в сезоне забросил новичок Элиас Петтерссон. В концовке встречи Алекс Чиассон сократил отставание, а точку в матче поставил Бо Хорват.

Николай Голдобин продлил результативную серию до трёх встреч, отдав голевую передачу за 10 минут и 25 секунд, проведённых на льду (3.58 – в большинстве). Валентин Зыков участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2018, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
4 : 2
0:0, 2:1, 2:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Ньюджент-Хопкинс (Хайра, Ларссон) – 21:40 (5x5), 1:1 – Эдлер (Бёзер, Хорват) – 31:49 (5x4), 2:1 – Бёзер (Хаттон, Маркстрём) – 34:46 (5x4), 3:1 – Петтерссон (Голдобин, Бёзер) – 43:04 (5x4), 3:2 – Чиассон (Макдэвид, Нурс) – 55:50 (5x5), 4:2 – Хорват (Руссель, Эдлер) – 58:18 (en)
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