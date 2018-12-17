Вратарь «Чикаго» Кроуфорд получил сотрясение мозга, столкнувшись с одноклубником

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд не доиграл до конца домашний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (3:7).



В концовке первого периода вратарь «чёрных ястребов» получил травму после столкновения с одноклубником, нападающим Диланом Строумом. Форварда «индейцев» толкнул нападающий «акул» Эвандер Кейн, получивший двухминутное удаление. Впоследствии стало известно, что у Кроуфорда диагностировали сотрясение мозга.

Видео эпизода со столкновением можно посмотреть в «Твиттере».



В нынешнем сезоне Кроуфорд одержал шесть побед, потерпел 14 поражений в основное время и ещё два в дополнительное, пропуская в среднем 3,23 шайбы за матч и парируя 90,3% бросков. Вратарь пропустил первые пять матчей чемпионата, борясь с симптомами сотрясения мозга, которое он получил в прошлом сезоне.