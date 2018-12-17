Сборная России приступила к заключительному этапу подготовки к МЧМ-2019

Молодёжная сборная России приступила к тренировкам в Канаде на заключительном этапе подготовки к чемпионату мира, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.



В первый день занятий на льду арены в городе Верноне команда работала в следующих сочетаниях:



Вратари: Кочетков, Мифтахов, Тарасов.

«Белые»: Журавлёв – Ольшанский, Старков – Шэн – Яремчук;

«Синие»: Валитов – Рубинчик, Муранов – Галимов – Слепец;

«Красные»: Романов – Ил. Морозов, Денисенко – Кравцов – Коваленко;

«Зелёные»: Калабушкин – Волков, Марченко – Ив. Морозов – Николаев;

«Оранжевые»: Саморуков, Чехович – Хованов – Шашков.



Защитник Александр Алексеев и нападающий Клим Костин, входящие в число кандидатов на участие в МЧМ, приступят к работе с командой чуть позднее. В то же время в расположение сборной сегодня, 17 декабря, прибудет капитан и лучший бомбардир юниорской сборной России на завершившемся вчера в Канаде Мировом кубке Вызова нападающий Василий Подколзин. Таким образом, готовиться к чемпионату мира в Верноне будут 30 хоккеистов при 23 позициях в итоговой заявке.



Полный график контрольных матчей:

19 декабря. 4:00 (мск). Келовна. Россия – Швеция

21 декабря. 4.00 (мск). Кэмлупс. Россия – США

24 декабря. 3.30 (мск). Бернабю. Россия – Швейцария

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.