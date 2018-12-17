Торторелла: «Коламбус» нашёл маленький кусочек правильной игры

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал последние три матча своей команды, в которых «мундиры» сумели заработать одну победу.



«Я думаю, что у нас должно было быть больше очков после трёх игр. Но мне кажется, что многие тренеры могут сказать то же самое в течение года. Думаю, что мы нашли в этих трёх матчах хороший маленький кусочек правильной игры. Мы просто должны сохранить его», — приводит слова Тортореллы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



После поражения от «Вашингтона» тренерский штаб «Коламбуса» был вызван к генеральному менеджеру Ярмо Кекяляйнену, в результате чего помощники Тортореллы Брэд Шоу и Брэд Ларсен поменялись зонами ответственности.



В нынешнем сезоне «Коламбус» пропускает 3,38 гола в среднем за матч (седьмое место с конца в НХЛ), что может привести к клубному антирекорду (темп на 277 пропущенных шайб за сезон).