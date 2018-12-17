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Немировски: доволен игроками «Торпедо», но не результатом

Немировски: доволен игроками «Торпедо», но не результатом
Хоккей / КХЛ

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

«Мы начали игру хорошо. В первом периоде демонстрировали хорошее движение, имели много моментов. Забили, но допустили случайное удаление, а соперник, обладающий хорошим большинством, сразу наказал нас. Во втором периоде также играли нормально, но допустили маленькие ошибки. В третьем периоде снова начали играть в свой хоккей. Моменты были, но мы их не реализовали, вратарь соперника сыграл хорошо. В целом довольны командой, но, разумеется, не довольны результатом», — приводит слова тренера официальный сайт команды.

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