Е. Бодров: приглашение в «Северсталь» принял сразу, как оно поступило

Нападающий Евгений Бодров прокомментировал переход в «Северсталь». Соглашение хоккеиста с череповецким клубом рассчитано до конца сезона.

«Приглашение в Череповец я принял сразу, как оно поступило. Команда встретила меня хорошо, некоторых ребят знал по совместному выступлению в предыдущих клубах, с другими был знаком заочно. Можно сказать, сейчас идёт строительство нового коллектива. Надо выходить и доказывать, что мы не зря здесь оказались.

С «Динамо», увы, не получилось, хотя были хорошие моменты. Слабая реализация своих шансов у чужих ворот идёт от головы: тренер нам тоже говорит, чтобы больше бросали по воротам. Если есть готовая ситуация для паса открытому игроку, то можно его отдать. Но первоочередной задачей должна быть попытка бросить по воротам. Начнём забивать — появится уверенность», — приводят слова Бодрова «Известия».