Торторелла: в третьем периоде было страшновато, но Бобровский играл великолепно

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал игру вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:0).

«Во второй половине третьего периода было немного страшновато, но именно на этом отрезке Бобровский играл великолепно. Потому что в первых двух периодах у него и работы практически не было», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Единственную шайбу в матче забросил капитан «Блю Джекетс» Ник Фолиньо на 41-й минуте. Ему ассистировали форвард Джош Андерсон и защитник Сет Джонс. Для Фолиньо эта шайба стала 8-й в сезоне. В 32 матчах он набрал 18 (8+10) очков.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил первый шат-аут в сезоне, отразив 28 бросков. Для него этот шат-аут стал 25-м в регулярных матчах НХЛ. Нападающий Артемий Панарин участия в матче не принимал из-за травмы.