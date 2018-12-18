Бобков: так много, как в нынешнем сезоне, играл только на юниорском уровне

Голкипер хоккейного клуба «Авангард» Игорь Бобков поделился мнением о приглашении в сборную России и большом количестве сыгранных матчей.



«Снова не получилось сыграть за сборную? С одной стороны, очень хотелось сыграть. Но с другой – я не расстраиваюсь. В любом случае это опыт, общение с тренерами, с партнёрами. Кого-то из ребят до этого просто знал, а сейчас познакомились. Сборная есть сборная, и вызов в неё — в любом случае честь. Впечатления от игры на футбольном стадионе на всю жизнь! Никогда не видел на хоккее больше 70 тысяч зрителей. Это что-то совершенно невообразимое. Когда вся арена начинала скандировать «Россия! Россия!», по коже шли мурашки.



В сборной удалось немного перевести дух, так как не сыграл ни одного матча. Играл ли я так много раньше? Только на юниорском уровне. Во взрослом я такого не припомню. Но для меня очень почётно такое доверие тренеров», — цитирует игрока официальный сайт лиги.