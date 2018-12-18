Савин: у футболистов причёски и сумочки красивые, хоккеисты более брутальны

Экс-футболист Евгений Савин поделился впечатлениями от тренировок с «Ак Барсом» и прокомментировал различия между футболом и хоккеем.



«Мне многие говорили, что хоккеисты – мужики, более мужественные, что ли, брутальные. И на самом деле так и есть. Потому что у футболиста и прически, сумочки какие-то красивые, кроссовочки. У хоккеистов всё жёстче и даже сама речь: «Ну чё там, чё кого?» Видно прям – мужики. Я сам человек с прической футболиста и говорю как есть – они другие, да. Хотя переживания, принципы, преодоление и прочие спортивные моменты – они очень похожи. В любом случае профессиональный спорт – это тяжёлый труд, и неважно, хоккеист ты или футболист, боксёр. Ты трудишься, преодолеваешь сложности, у тебя травмы, неудачи, взлёты и падения. В этом всё схоже. А внутренне, конечно, хоккей брутальнее, чем футбол.



С раннего детства ребята варятся в этом суровом и жёстком виде спорта, на этом они выросли, и у них такая ментальность, более брутальная и мужественная, чем в футболе. Хотя, безусловно, в футболе тоже бывают травмы, самоотверженность. Но хоккей сам по себе такой вид спорта – более жёсткий и суровый», — цитирует Савина «Спорт Бизнес Online».

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